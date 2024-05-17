Adana'da arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık ve azmettiricisine dava

Adana'da sokakta 23 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan arkadaşı ile azmettirici olduğu iddia edilen ve adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanık için müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 7 Mart 2022'de sokakta Ramazan T'nin (23) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 9 Mart 2022'de tutuklanan Bilal K. ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve adli kontrol tedbiri uygulanan Halil D. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar ve maktulün aynı mahalleden arkadaş oldukları, Bilal K'nin maktulle mahallede yaşadığı bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtildi. İddianamede, olay günü Ramazan T'nin belindeki silahla mahalledeki berbere tıraş olmak için gittiği, bir süre sonra Halil D'nin de bu berber dükkanının önüne geldiği ifade edildi. Bu sırada berber dükkanından dışarı çıkan Ramazan T'nin, sanık Halil D'ye hitaben "hayırdır kim beni vuracak" diye bağırdığı, bunun üzerine Halil D'nin sokakta bekleyen Bilal K'ye bağırarak "gel sık şuna" dediği anlatıldı.