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        Adana'da tıra çarpan otomobilin takla atması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin tıra çarparak takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:55
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        Adana'da tıra çarpan otomobilin takla atması güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin tıra çarparak takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Havutlu Mahallesi Karatay Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yanında seyreden tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bulvarda takla atarak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücüyü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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