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        Adana'da evlerinde ruhsatsız silah bulunan 3 zanlı gözaltına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, evlerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:23
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        Adana'da evlerinde ruhsatsız silah bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, evlerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 48 mermi, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, tabanca şarjörü, 83 mermi ile yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 49 hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, diğerlerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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