Adana'da 100 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş yapıldı

Okul Müdürü Fatma Yılmaz, törende yaptığı konuşmada yürüyüşe destek veren öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra okulda devam eden etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve dans gösterisi sundu.

Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

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