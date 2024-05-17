Adana'da motokuryeler bıçaklı saldırı sonucu ölen Ata Emre Akman için konvoy yaptı

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, grup adına yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek güvenli bir çalışma ortamı istediklerini belirtti.

Çok sayıda motokurye, Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Akman için Bülent Angın Bulvarı'nda toplandı.

Adana'da motokuryeler, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için bir araya geldi.

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