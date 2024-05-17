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        Adana'da motokuryeler bıçaklı saldırı sonucu ölen Ata Emre Akman için konvoy yaptı

        Adana'da motokuryeler, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:48
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        Adana'da motokuryeler bıçaklı saldırı sonucu ölen Ata Emre Akman için konvoy yaptı
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        Adana'da motokuryeler, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için bir araya geldi.

        Çok sayıda motokurye, Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Akman için Bülent Angın Bulvarı'nda toplandı.

        Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, grup adına yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek güvenli bir çalışma ortamı istediklerini belirtti.

        Motokuryeler, açıklamanın ardından konvoy düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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