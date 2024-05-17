Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde restoran önünde oturan müşteri ve bir çalışan silahlı saldırıda yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde restoran önünde oturan müşteri ve bir çalışan silahlı saldırıda yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan restoranın önünde oturan Ö.F.S'ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle ateş edildi.
Saldırıda, Ö.F.S. ve restoran çalışanı A.S. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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