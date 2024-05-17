Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde restoran önünde oturan müşteri ve bir çalışan silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde restoran önünde oturan müşteri ve bir çalışan silahlı saldırıda yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan restoranın önünde oturan Ö.F.S'ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle ateş edildi.

        Saldırıda, Ö.F.S. ve restoran çalışanı A.S. yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        'Cinsel terapiste' Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        'Cinsel terapiste' Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Adana'da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre'nin öldürülmesini protes...
        Adana'da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre'nin öldürülmesini protes...
        Adana'da motokuryeler bıçaklı saldırı sonucu ölen Ata Emre Akman için konvo...
        Adana'da motokuryeler bıçaklı saldırı sonucu ölen Ata Emre Akman için konvo...
        Adana'da 100 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş yapıldı
        Adana'da 100 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş yapıldı
        Adana'da evlerinde ruhsatsız silah bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
        Adana'da evlerinde ruhsatsız silah bulunan 3 zanlı gözaltına alındı
        Adana'da annesini öldürüp dayısını yaraladığı öne sürülen sanığa hapis ceza...
        Adana'da annesini öldürüp dayısını yaraladığı öne sürülen sanığa hapis ceza...
        Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşması Adana'da yapı...
        Garanti BBVA ile "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşması Adana'da yapı...