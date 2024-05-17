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        Adana'da yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş kurtarıldı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:19
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        Adana'da yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş kurtarıldı
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Akkapı Mahallesi'nde ağaç dalında asılı kalan baykuş olduğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dalda asılı kalan baykuşu kurtardı.

        Ekipler, daha sonra sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kuşu, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla bir baykuşun daha bulunduğu yuvasına bıraktı.

        İtfaiye ekiplerinin başarılı kurtarma çalışması çevredeki çocuklarca alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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