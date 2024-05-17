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        Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:53
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        Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 TS 109 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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