Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da gencin otoparkta öldürülmesiyle ilgili 2 çocuğa dava açıldı

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da gencin otoparkta öldürülmesiyle ilgili 2 çocuğa dava açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 26 Şubat'ta Selam Şenci'nin (26) öldürülmesiyle ilgili aynı gün tutuklanan D.K. (16) ve U.H.Ü. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, yaşı 18'den büyük şüpheliler D.A, D.S. ve Y.Ö. hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. D.K. ve U.H.Ü. ile diğer 3 kişinin, 26 Şubat'ta babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in (19) arkadaşı oldukları belirtildi.

        İddianamede, 5 kişinin Dilan Özdemir'in ölümüne engel olmadığı suçlamasıyla genç kızın sevgilisi Selam Şenci'yi alışveriş merkezinin otoparkına çağırdıkları, önce darbettikleri, daha sonra D.K. ve U.H.Ü'nün maktulü bıçakladıkları anlatıldı.

        Selam Şenci'nin bıçaklandıktan sonra yoğun kanaması olmasına rağmen sanıkların darp eylemini sürdürdükleri belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Sanıkların kasten öldürme suçunu tamamlamaya çalıştıkları, olay yerinde yoğun kanaması olan maktulü sağlık ekiplerine haber vermeksizin olay yerinde bırakarak kaçtıkları, yaşı büyük şüpheliler D.A, Y.Ö. ve D.S'nin suça sürüklenen çocuklar D.K. ve U.H.Ü. ile maktulü öldürme kastıyla eylemlerine başladıkları ve eylemlerini tamamladıkları, adli rapora göre maktulün kesici alet yaralanması nedeniyle ölümünün gerçekleştiği, yoğun biçimde maktul Selam Şenci'yi darbeden şüphelilerin maktulü öldürme kastıyla hareket ettikleri, bu yönüyle suça sürüklenen çocuklar D.K. ve U.H.Ü'nün eylemlerinin delillerle sabit olduğu anlaşılmakla, üzerlerine atılı 'kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur."

        Tutuklu 2 sanık, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

        - "Öldürdüğümüz kişinin mezarına 2 haftada bir ziyarete gideceğim"

        Öte yandan, sanık D.K. cezaevinden mahkemeye hitaben mektup yazdı.

        Mektubunda, pişman olduğunu belirten D.K. "Tahliye edilmem durumunda öldürdüğümüz kişinin mezarına 2 haftada bir ziyarete gideceğim. Cezaevinden çıkmama rağmen canım uyuşturucu kullanmak isterse tedavi göreceğim. Psikiyatri tedavisi göreceğim. Bir şeyden emin olmanızı isterim ki çok pişmanım ve asla böyle bir olay olmasını istemezdim. Telafi etmek adına her türlü şeyi yapmaya hazırım fakat cezaevinde kapalı alanda tutulmak benim psikolojimi çok kötü yönde etkiliyor. Ne olur beni kapalı alanda tutmayın." ifadelerini kullandı.

        - Olayın geçmişi

        Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, 26 Şubat'ta Selam Şenci'nin darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi tutuklanmıştı. Şüpheli 5 kişinin, 25 Şubat'ta babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi bu cinayete engel olmadığı suçlamasıyla darbedip bıçakladıkları belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu
        Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu
        Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser...
        Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser...
        Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş kurtarıldı
        Adana'da yuvasından düşüp dalda asılı kalan baykuş kurtarıldı
        Adana'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı