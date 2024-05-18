Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaisalı ilçesi Beydemir Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, tarlada çapa yaptığı sırada bacağını makineye kaptırdı.

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