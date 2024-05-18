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        Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı

        Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:46
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        Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
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        Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.

        Karaisalı ilçesi Beydemir Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, tarlada çapa yaptığı sırada bacağını makineye kaptırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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