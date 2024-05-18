Adana'da seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yanında cep telefonuyla meşgul olan kişiye, yoldan geçen bir kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.

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