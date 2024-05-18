Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yanında cep telefonuyla meşgul olan kişiye, yoldan geçen bir kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünü yakalanması için çalışma başlattı.

        Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Mücadelede dev heyecan!
        Mücadelede dev heyecan!
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!

        Benzer Haberler

        Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
        Adana'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı
        Adana'da Kanser İmmünoterapisi Derneği tarafından kongre düzenlendi
        Adana'da Kanser İmmünoterapisi Derneği tarafından kongre düzenlendi
        Adana'da gencin otoparkta öldürülmesiyle ilgili 2 çocuğa dava açıldı
        Adana'da gencin otoparkta öldürülmesiyle ilgili 2 çocuğa dava açıldı
        Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu
        Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu
        Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser...
        Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser...
        Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı