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        Adana'da zabıtaya bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde zabıta ekiplerine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:52 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:52
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        Adana'da zabıtaya bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde zabıta ekiplerine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurttepe Caddesi'nde kaldırım işgali yapan işletmelere yönelik çalışma yaptı.

        Bu sırada henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek aracından aldığı bıçakla ekiplere saldırdı.

        Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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