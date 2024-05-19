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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:27
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        ​​​​​​​Kaburluk mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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