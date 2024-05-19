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        Adana'da Seyhan Nehri'ne giren genç kayboldu

        Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:46
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        Adana'da Seyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
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        Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından nehre giren bir gencin kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler, kimliği henüz öğrenilemeyen gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmaları gencin yakınları da takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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