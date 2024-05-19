Adana'da Seyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından nehre giren bir gencin kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, kimliği henüz öğrenilemeyen gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaları gencin yakınları da takip ediyor.
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