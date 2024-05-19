MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan 19 Mayıs mesajı

Kanlı, Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Türk gençliğinin, 19 Mayıs ruhuyla ayakta olduğunu ifade eden Kanlı, "Bütün saldırılara rağmen madden ve manen birlikte yürüyen, 'Önce ülkem, önce milletim' diyen milli şuur diridir. Türk ve Türkiye Yüzyılı, 19 Mayıs ruhunun eseri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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