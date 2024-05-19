Adana'da kavgada iki kişi yaralandı

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada taraflardan biri tabancayla vurularak, diğeri de darp sonucu yaralandı.

Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak bir kişi de darp sonucu yaralandı.

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