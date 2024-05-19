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        Adana'da kavgada iki kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak bir kişi de darp sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:49
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        Adana'da kavgada iki kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak bir kişi de darp sonucu yaralandı.

        Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından çıkan kavgada taraflardan biri tabancayla vurularak, diğeri de darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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