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        Adana'da nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:46
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        Adana'da nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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        Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

        Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından dün girdiği nehirde kaybolan Yasin Güneş'i arama çalışmaları devam etti.

        Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gencin cesedine ulaştı.

        Sudan çıkartılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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