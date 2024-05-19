Adana'da nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından dün girdiği nehirde kaybolan Yasin Güneş'i arama çalışmaları devam etti.
Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gencin cesedine ulaştı.
Sudan çıkartılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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