Saimbeyli'de öğrenciler şenlikte eğlendi

Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmenin görev yaptığı Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin moral bulması için şenlik organize etti.

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