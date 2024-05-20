Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 32 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 32 ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerini 12-18 Mayıs'ta sürdürdü.

        Bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 26 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Saimbeyli'de öğrenciler şenlikte eğlendi
        Saimbeyli'de öğrenciler şenlikte eğlendi
        2 kız kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı kaza yerinde keşif ya...
        2 kız kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı kaza yerinde keşif ya...
        FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası
        FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Seyhan Nehri'nde kaybolan Yasin'in cansız bedenine ulaşıldı
        Seyhan Nehri'nde kaybolan Yasin'in cansız bedenine ulaşıldı
        Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis c...
        Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis c...