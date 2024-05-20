Adana'da 32 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerini 12-18 Mayıs'ta sürdürdü.

Bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 26 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.