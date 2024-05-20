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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:23
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık M.B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Uçak Mahallesi'ndeki evinde 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, benzer suçlardan kaydı olan ve cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunan M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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