Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık M.B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Uçak Mahallesi'ndeki evinde 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, benzer suçlardan kaydı olan ve cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunan M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.