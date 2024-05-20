Adana'da Etem Çalışkan'ın "Bir Yörük Öyküsü" sergisi devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Çalışkan'ın, 17 Mayıs'ta Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Kışla Yerleşkesi'nde açılan sergisi devam ediyor.

Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan'ın eserlerinin yer aldığı "Bir Yörük Öyküsü" sergisi, Adana'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

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