Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Güzelevler Mahallesi'ndeki kanala düşen yabancı uyruklu Mecid Barho'nun (18) akıntıya kapıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Suya giren dalgıç polisler, gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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