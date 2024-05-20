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        Adana'da protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçında buluştu

        Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:40
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        Adana'da protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçında buluştu
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        Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı.

        Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca (ASKF) organize edilen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

        Karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu Vali Yavuz Selim Köşger yaptı.

        Vali Köşger, etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, takımlara başarı diledi.

        ASKF Başkanı Ahmet Bozan da güzel bir stadyumda gazetecilerle maç yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

        Müsabaka 4-4 berabere sona erdi.

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Engin Kanber de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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