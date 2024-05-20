Adana'da protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçında buluştu

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca (ASKF) organize edilen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu Vali Yavuz Selim Köşger yaptı.

Vali Köşger, etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, takımlara başarı diledi.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da güzel bir stadyumda gazetecilerle maç yapmanın keyifli olduğunu söyledi.