Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın ve aracın sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın ve aracın sürücüsü yaralandı.
L.K. idaresindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, Mithat Özsan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Ç'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Merve Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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