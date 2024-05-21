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        Adana'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

        Adana'nın Aladağ ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 01:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 01:36
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        Adana'da bir ev çıkan yangında hasar gördü
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçenin Başpınar Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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