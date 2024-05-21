Adana'da bir ev çıkan yangında hasar gördü
Adana'nın Aladağ ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçenin Başpınar Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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