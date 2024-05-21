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        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:07
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        Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Güzelevler Mahallesi'nde dün düştüğü kanalda kaybolan yabancı uyruklu Mecid Barho'yu (18) arama çalışmaları devam etti.

        Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Alihocalı Mahallesi'nde gencin cesedine ulaştı.

        İhbar üzerine olay yerine giden aile üyeleri gözyaşı döktü.

        Sudan çıkartılan Barho'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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