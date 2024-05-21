Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamına 160 yıla kadar hapis istemi

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla, onunla birlikte hareket eden tutuklu sanık için 90 ve tutuksuz sanık için 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Dolandırıcılık iddiasıyla 17 Temmuz 2023'te tutuklanan ve daha sonra açığa alınan Kılıç ile Ö.A. ve P.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Tevdi Raporu ile tutanaklara yer verilen iddianamede, sanıkların suça konu eylemlerinde birlikte hareket ettikleri anlatıldı. İddianamede, sanık Ö.A'nın kendisini müştekilere "Cumhurbaşkanı Yardımcısı danışmanı" olarak, sanık P.Y'nin ise dönemin "Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile yakın görüşen aracı" şeklinde tanıttığı bilgisine yer verildi.

Kılıç'ın o dönem kaymakam olarak başkanlığını da yürüttüğü Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "gıda ihalesi" varmış gibi müşteki E.E'nin toplamda 13 milyon 830 bin lira "teminat bedeli" adı altında şahsi hesabına para yatırmasını sağladığı anlatıldı. İddianamede, sanıkların "deprem sebebiyle hasarlı konut yıkım işi" ve "107 milyon liralık gıda alım işi" bahanesiyle başka bir müştekiden 1 milyon 240 bin 134 lira, aynı bahaneyle farklı bir kişiden de 6 milyon 530 bin lira "teminat bedeli" adı altında Kılıç'ın şahsi banka hesabına para yatırılmasını sağladıkları, usulsüz alınan bu paranın 4 milyon 470 bin liralık kısmının müştekiye iade edildiği kaydedildi.

"Gıda ihalesi" ve "doğrudan temin" bahanesiyle yapılan toplam 16 dolandırıcılıkta, Kılıç'ın 72 milyon 875 bin 134 lira aldığı, bunların 27 milyon 986 bin lirasını iade ettiği ancak 44 milyon 889 bin 134 liranın ilgililere tekrar gönderilmediği belirtilen iddianamede, Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı E.E'nin "4 Temmuz 2023'te kaymakam benden görev yaptığı süredeki ihalelerin ve harcama belgelerinin tamamının fotokopisini istedi. Yine 6 Temmuz 2023'te aşevi için gıda alımına dair ürün listesi ve boş sözleşme istedi. Kaymakam döneminde 107 milyonluk bir gıda alım ihalesi olmadı. Vakıf olarak da bu büyüklükte bir ihale yapmadık." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın banka hesaplarındaki şüpheli para trafiğine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından da rapor hazırlandığı iddianamede belirtildi. - Paralarla şahsi borcunu kapatmış İddianamede yer verilen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdi raporunda şunlar kaydedildi: "Mustafa Kılıç'ın Yüreğir Kaymakamı olarak kendisinin de başkanı olduğu Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapacağı bir gıda ihalesi varmış gibi davranarak kişilerden ya da firmalardan teminat bedeli adı altında şahsi hesabına para aldığı, bu paralardan bir kısmı ile başka bazı borçlarını kapattığı, bir kısmıyla da kripto para platformu ve şans oyunları sitelerine gönderimde bulunduğu, bu şekilde temin ettiği paraların bir kısmını geri ödemekle beraber bir kısmını halen geri ödemediği tespit edilmiştir."