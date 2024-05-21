Adana'da SEUP "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" başladı

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Alman Kalkınma Bankası (KfW) işbirliğinde AB desteğiyle yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, ülkenin son dönemlerde en önemli sorunlarından birisinin ara eleman temin edilememesi olduğunu belirtti.

Tüm sektörlerin ara eleman ihtiyacından bahsettiğini anlatan Köşger, şunları kaydetti:

"Maalesef şu veya bu sebeple mesleki eğitimi bir şekilde ülkede istenilen şekle getiremedik. Bir ülkede herkesin doktor, mühendisi olması, herkesin üniversite bitirmiş olması mümkün değil, gerekli de değil aslında. Bunu çok iyi planlayabilmemiz lazım. Eğitimin ilk safhalarında gençlerimizi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre onları en uygun alanlara yönlendirmemiz lazım. Mesleki eğitim ve kariyer günleri işte bunu sağlama, bu hadiseye, ihtiyaca dikkat çekme açısından önem arz ediyor."

İş insanlarından mesleki eğitimde kabiliyetli çocuklara, iş, istihdam, imkan sağlama noktasında daha arzulu, istekli davranmalarını isteyen Vali Köşger, bu şekilde mesleki eğitimin de teşvik edilmiş olacağını dile getirdi.