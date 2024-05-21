Adana'da babasını öldürdüğü öne sürülen sanık ve 3 yakınına hapis cezası

Adana'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ile azmettirici olduğu öne sürülen 2 ağabeyi ve kuzenine, 7 yıl 6 ay ila 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.A. Alto (17), ağabeyleri Kemal Alto (24) ve Kadir Alto (26) ile kuzeni Emrullah Özdemir (27) katıldı.

Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, eşiyle boşanma sürecindeki Mustafa Alto'nun merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet etmeye başladığı, bu süreçte oğullarıyla arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtti.

Babalarının, 17 Mart 2022'de annelerinin kaldığı eve geldiğini öğrenen 3 kardeşin, kuzenlerini yanına alarak adrese gittiğini anlatan savcı, M.A. Alto'nun diğer sanıkların tahrikiyle babası Mustafa Alto'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü ifade etti. Savcı, mütalaasında, sanıklardan M.A. Alto'nun "üst soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadir Alto, Kemal Alto ve Emrullah Özdemir'in ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.A. Alto, savunmasında, olaydan sonra pişmanlık duyduğu için teslim olduğunu belirterek, "Babam üzerime gelince ayağına doğru ateş ettim. Yaralama kastım bile yoktu." dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamayı reddetti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "üst soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği M.A. Alto'nun cezasını, takdiri indirim maddeleri uygulayarak 11 yıl 8 aya indirdi. Heyet, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan Kadir Alto'yu 17 yıl 6 ay, Kemal Alto'yu 9 yıl 5 ay 10 gün, Emrullah Özdemir'i de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.