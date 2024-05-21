Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eniştesinden zorla para aldığı öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildi

        Adana'da eniştesinden zorla para aldığı ve bir kişinin de silahla yaralanmasında azmettirici olduğu öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eniştesinden zorla para aldığı öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da eniştesinden zorla para aldığı ve bir kişinin de silahla yaralanmasında azmettirici olduğu öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.Ş. (57) polise başvurarak 22 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden 1 yıl önce çıkan kardeşi S.G'nin, geçen yıl eşi A.Ş'yi tehdit ettiğini, zorla mezarlığa götürdüğünü ve eşinin babasından miras olarak kalan 300 bin lirasını aldığını öne sürdü.

        Kardeşinin parayı aldıktan sonra kendisini çok kez arayıp "Elim kan kokuyor, sizi öldüreceğim." diyerek tehdit ettiğini ileri süren S.Ş, korktuğu için o dönem bir şikayette bulunmadığını anlattı.

        S.Ş, kardeşinin yaklaşık 1 ay önce de kendisinden şikayetçi olması nedeniyle yeğenini silahla yaralattığını iddia etti.

        İddialar üzerine S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Ceyhan Belediye Başkanı Aydar ve iki akrabasına "tehdit" suçundan hapis cez...
        Ceyhan Belediye Başkanı Aydar ve iki akrabasına "tehdit" suçundan hapis cez...
        Adana'da babasını öldürdüğü öne sürülen sanık ve 3 yakınına hapis cezası
        Adana'da babasını öldürdüğü öne sürülen sanık ve 3 yakınına hapis cezası
        Adana'da SEUP "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" başladı
        Adana'da SEUP "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" başladı
        17 yaşındaki baba katiline 11 yıl 8 ay hapis cezası
        17 yaşındaki baba katiline 11 yıl 8 ay hapis cezası
        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamına 160 yıla kada...
        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamına 160 yıla kada...
        Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi