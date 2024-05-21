Kozanlı bedensel engelli öğrencinin sınav başarısı

Okul Psikolojik Danışmanı Nazife Beyazıt Yıldırım da Boz'un başarısının okul için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Sınava hazırlanırken öğretmenlerin yardım gördüğünü ifade eden Boz, büyüyünce doktor olmak istediğini belirtti.

Boz, gazetecilere, sınav için geçen yaz tatilinden itibaren çalışmaya başladığını söyledi.

Kozan'da bedensel engelli Yasin Arda Boz, 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı oldu.

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