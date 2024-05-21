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        Kozanlı bedensel engelli öğrencinin sınav başarısı

        Kozan'da bedensel engelli Yasin Arda Boz, 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:58
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        Kozanlı bedensel engelli öğrencinin sınav başarısı
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        Kozan'da bedensel engelli Yasin Arda Boz, 2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı oldu.

        Kozan 2 Haziran İlköğretim Okulu'nda sınavda başarı gösteren öğrencilere hediyeler verildi.

        Okulda 6. sınıf öğrencisi engelli Boz, girdiği sınavda 500 üzerinden 490 puan aldı.

        Boz, gazetecilere, sınav için geçen yaz tatilinden itibaren çalışmaya başladığını söyledi.

        Sınava hazırlanırken öğretmenlerin yardım gördüğünü ifade eden Boz, büyüyünce doktor olmak istediğini belirtti.

        Okul Psikolojik Danışmanı Nazife Beyazıt Yıldırım da Boz'un başarısının okul için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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