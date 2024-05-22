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        Adana'da trafik kazasında yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan 26 yaşındaki öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:19
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        Adana'da trafik kazasında yaralanan öğretmen hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan 26 yaşındaki öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda 20 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken L.K'nin kullandığı 01 LD 400 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Merve Çürük (26), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öğretmen olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Çürük'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Kazada yaralanan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen sürücü L.K'nin bebeğinin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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