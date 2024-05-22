Adana'da trafik kazasında yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

Kazada yaralanan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen sürücü L.K'nin bebeğinin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Öğretmen olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Çürük'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesinde toprağa verildi.

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