Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 15 silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.