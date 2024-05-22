Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 15 silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 90 kişi de polis ekiplerince yakalandı.
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