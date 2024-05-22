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        Kozan'da istilacı çekirgelere karşı ilaçlama yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde istilacı çekirgelere karşı ilaçlama çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:35
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        Kozan'da istilacı çekirgelere karşı ilaçlama yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde istilacı çekirgelere karşı ilaçlama çalışması yürütüldü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çelenuşağı, Çamdere ile Düzağaç mahallelerinde inceleme yaptı.

        Ekipler, yumurtlama tespit edilen alanları ilaçladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, çekirge istilası riski tespit edilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Erdoğan, tarım arazilerini korumayı amaçladıklarını kaydetti.

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