Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine adresteki İ.P. ve erkek arkadaşı E.A. gözaltına alındı.

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 76 uyuşturucu hap ve 7,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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