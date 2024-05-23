Adana'da vefat eden öğretmen anısına okulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmenden Pınar Kılıç anısına kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yaparken arkadaşları Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak ile hayatını kaybeden Pınar Kılıç anısına görev yaptığı okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu.

Kaymakam Emre Açar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, Kılıç anısına kurulan sınıfı hizmete açtı.