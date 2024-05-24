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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişiden 1'i tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:41
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişiden 1'i tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.

        Ekipler, aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurup narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

        Köpeğin, aracın kabinine tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, yolcu koltuğunun üzerindeki poşette 4 kilo 400 gram esrar bulundu.

        Narkotik ekipleri, uyuşturucunun ele geçirildiği araçtaki U.G, F.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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