Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişiden 1'i tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.
Ekipler, aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurup narkotik dedektör köpeğiyle aradı.
Köpeğin, aracın kabinine tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, yolcu koltuğunun üzerindeki poşette 4 kilo 400 gram esrar bulundu.
Narkotik ekipleri, uyuşturucunun ele geçirildiği araçtaki U.G, F.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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