Adana'da özel gereksinimli bireyler için "Engelsiz Festival" düzenlendi

Etkinliğe, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muhsin İnal da katıldı.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç, etkinlikle özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine güzel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.

Köpük balonu, yüz boyama, şiir yarışması ve dans etkinlikleri gerçekleştirilen festivalde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

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