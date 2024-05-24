AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Adana'da gazetecilerle bir araya geldi:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin IPARD performansı açısından diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında öncü ülke olduğunu belirtti.

Meyer-Landrut, Adana'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, IPARD programlarına ilişkin bilgi verdi.

IPARD III ile yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Meyer-Landrut, programın 81 ilde uygulanacağını belirtti.

Meyer-Landrut, Yeşil Mutabakat kapsamında bir çalışmanın hayata geçirilmiş olmasının IPARD III programını diğerlerinden ayırdığının altını çizerek, "Tarım ve gıda sektörünün performansını artırırken çevre dostu bir enerji üretim yöntemlerinin kullanılması hedefleniyor." dedi.

Program ile tarımda üretimin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesinin amaçlandığını anlatan Meyer-Landrut, şöyle konuştu: "Programla rekabet ve istihdam arttırılabilsin, özellikle amaçlananlar bunlar. Bu program kapsamında hayata geçirilen projelerde 100 bin kadar istihdamın yaratıldığını ve kurulan tarımsal işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada standartların artması ürün kalitesinin arttırılması temel amaç. Bizim kilit değerlendirmemiz şu şekilde; Türkiye IPARD performansı açısından diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında öncü ülke. Türkiye'de performans gayet iyi, büyük bir tarım sektörü var. Dolayısıyla biz yaptığımız işbirliğinden memnununuz. Avrupa'nın katkısının biraz daha takdir edildiği, görünür hale geldiği anlar olsun istemiyoruz değil. Ama gayet iyi bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz."