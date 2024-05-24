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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Adana'da gazetecilerle bir araya geldi:

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin IPARD performansı açısından diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında öncü ülke olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:23
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Adana'da gazetecilerle bir araya geldi:
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin IPARD performansı açısından diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında öncü ülke olduğunu belirtti.

        Meyer-Landrut, Adana'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, IPARD programlarına ilişkin bilgi verdi.

        IPARD III ile yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Meyer-Landrut, programın 81 ilde uygulanacağını belirtti.

        Meyer-Landrut, Yeşil Mutabakat kapsamında bir çalışmanın hayata geçirilmiş olmasının IPARD III programını diğerlerinden ayırdığının altını çizerek, "Tarım ve gıda sektörünün performansını artırırken çevre dostu bir enerji üretim yöntemlerinin kullanılması hedefleniyor." dedi.

        Program ile tarımda üretimin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesinin amaçlandığını anlatan Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

        "Programla rekabet ve istihdam arttırılabilsin, özellikle amaçlananlar bunlar. Bu program kapsamında hayata geçirilen projelerde 100 bin kadar istihdamın yaratıldığını ve kurulan tarımsal işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada standartların artması ürün kalitesinin arttırılması temel amaç. Bizim kilit değerlendirmemiz şu şekilde; Türkiye IPARD performansı açısından diğer aday ülkelerle karşılaştırıldığında öncü ülke. Türkiye'de performans gayet iyi, büyük bir tarım sektörü var. Dolayısıyla biz yaptığımız işbirliğinden memnununuz. Avrupa'nın katkısının biraz daha takdir edildiği, görünür hale geldiği anlar olsun istemiyoruz değil. Ama gayet iyi bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz."

        - "Depremden etkilenen illere daha fazla fon ayrılacak gibi görünüyor"

        Meyer-Landrut, programın Türkiye tarafından uygulandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu programları hangi ilde daha fazla hangisinde daha az uygulayacak bu tercih tamamen Türk mercilerine kalmış. Tabii ki biz bu fonların deprem bölgesindeki toparlanma çalışmaları için kullanılmasını savunuyoruz. Deprem bölgesine giden IPARD fonlarının biraz daha fazla olacağını bekliyoruz. Sanırım depremden etkilenen iller Türkiye'deki tarım sektörünün yüzde 14'ünü karşılıyor. Depremden etkilenen illere daha fazla fon ayrılacak gibi görünüyor. Hasar tespiti bulgularına baktığımızda görüyoruz ki depremden etkilenen bölgelerde tarım altyapısı da ciddi etkilenmiş durumda. Dolayısıyla öncelikli alanlar arasında tarımsal altyapısının da olması bekleniyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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