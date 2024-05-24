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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:34
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

        İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

        Sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kamu davası açılan Y.S.B'ye 60 lira gönderdiğinin tespit edildiği, sanık ile Y.S.B. arasında akrabalık bağı bulunmadığı, geçmiş dönemlerde herhangi bir para transferinin, ticari bağlantısının olmadığı, söz konusu paranın Suriye'deki örgüt mensuplarının silah ve mühimmat gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanıldığı belirtilen iddianamede, sanığın ifadesinde terörün finansmanı olarak değerlendirilen para transferlerine ve tespit edilen diğer delillere ilişkin makul bir açıklama getiremediğine işaret edildi.

        İddianamede, sanık M.S'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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