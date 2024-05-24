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        Bakan Yumaklı Adana'da "IPARD-III 81 İlde Programı"nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III programının 1. başvuru çağrı ilanı kapsamında ülke genelinde toplam 1079 proje başvurusu yapıldığını belirterek, "IPARD-III'ten destek alacak yeni illerimiz arasında Adana, en çok proje başvurusu yapılan 4. ilimiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:15
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        Bakan Yumaklı Adana'da "IPARD-III 81 İlde Programı"nda konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III programının 1. başvuru çağrı ilanı kapsamında ülke genelinde toplam 1079 proje başvurusu yapıldığını belirterek, "IPARD-III'ten destek alacak yeni illerimiz arasında Adana, en çok proje başvurusu yapılan 4. ilimiz." dedi.

        Yumaklı, Sarıçam ilçesindeki bir çiftlikte düzenlenen IPARD-III 81 İlde Programı'nda yaptığı konuşmada, kırsalda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının yükseltilmesini amaçladıklarını söyledi.

        IPARD, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, Uzaman Eller ve Genç Çiftçi gibi projeler kapsamında kırsala önemli destekler sağladıklarına işaret eden Yumaklı, "Bu projeler kapsamında son 22 yılda, 93 bin projeye yaklaşık 95 milyar liralık fon sağlamış olduk. Ayrıca üreticilerimizin, modern tarım aletleri ve sulama sistemleriyle tanışması için önemli hibe destekler sağladık." diye konuştu.

        Kırsal kalkınma yatırımları içerisinde IPARD desteklerinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, bu desteklerle, teknolojik ve yenilikçi değişimlerin önemli yer tuttuğunu belirtti.

        Verilen IPARD destekleri kapsamında bugüne kadar 25 bin 434 projeye, reel rakamlarla toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verdiklerini anımsatan Yumaklı, bu hibeler sayesinde ülkenin tarım ve gıda sektörlerine 93 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını söyledi.

        Bakan Yumaklı, söz konusu yatırımlarla 102 bin istihdam sağlanmasına katkıda bulunduklarına, IPARD ile ayrıca üretilen ürünlerin yerinde pazarlanmasını da desteklediklerine dikkati çekti.

        IPARD'ın önemli özelliklerinden birisinin de desteklemelerde kadınlara, gençlere ve üretici örgütlerine pozitif ayrımcılık yapılması olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu gruplara sağlanan avantajlar sayesinde bugüne kadar, 13 bin 575 genç yatırımcıya toplam 30,3 milyar lira ödeme yapıldığını ve bu hibelerle 62,7 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

        Yumaklı, 6 bin 333 kadın yatırımcı projesine toplam 13,5 milyar lira hibe desteği sağlandığının bilgisini de verdi.

        IPARD-III programının 66 milyon avro bütçeli 1. başvuru çağrı ilanına martta çıkıldığını anımsatan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "IPARD-III programının 1. başvuru çağrı ilanı kapsamında ülke genelinde toplam 1079 proje başvurusu yapıldı. IPARD-III'ten destek alacak yeni illerimiz arasında Adana, en çok proje başvurusu yapılan 4. ilimiz. Tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen kimler varsa bizler hemen onun yanında olacağız."

        - Diğer konuşmacılar

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de programın ülkenin tarımsal ve hayvansal üretiminin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Hızla artan dünya nüfusu, küresel ısınma tehdidi, tarım alanlarının azalması, çevrenin ve doğal kaynakların tahribatı gibi etkenlerin tarım ve hayvancılık sektörünün dünyadaki önemini daha da arttırdığına değinen Köşger, şu ifadeleri kullandı:

        "IPARD-III programı kapsamında 7 yıl içinde kullandırılması planlanan 785 milyon avro hibe desteği sayesinde güçlenecek çiftçilerimizin göstereceği gayretle, ülkemiz gıda güvenliği ve güvenliliğinin sağlanması, tarımsal gelirin iyileştirilmesi ve süreklilik kazandırılması, tarımsal ve hayvansal ürünlerinin arzıyla fiyatlarında istikrar sağlanması noktasında çok önemli adımlar atmış olacaktır."

        Vali Köşger, Adana'daki özgün projelerin, IPARD-III programının sunacağı hibe desteği sayesinde de kentin bir tarım şehri olduğunu bir kez daha tescillediğini belirtti.

        - "IPARD'ın depremden etkilenen illerde fark yaratacağına inanıyorum"

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da IPARD-III programının sunduğu imkanlardan bütün illerin yararlanmasını çok uzun zamandır hedeflediklerini belirterek, "Depremden zarar gören iller çok büyük desteğe ihtiyaç duyuyor. AB, yeni IPARD programıyla bu süreçte ortaya koyulan çabalara katkıda bulunmaya kararlıdır. IPARD'ın depremden etkilenen illerde fark yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD programlarıyla AB standartlarına uyum sağlayarak gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre gibi kriterlerin desteklendiğine işaret ederek, IPARD destekleriyle rekabet gücü yüksek, en yeni teknolojileri kullanan işletmelerin sayılarının artmasında ciddi destekler sağladıklarını söyledi.

        IPARD-I'de Türkiye'ye ayrılan fonun yüzde 99,4'ünü kullanarak yatırıma dönüştürdüklerinin altını çizen Antalyalı, Türkiye'nin IPARD destekleri kullanımında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

        Konuşmalarının ardından katılımcılar tesisi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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