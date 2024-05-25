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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Adana'da RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:51
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Adana'da RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek.

        Ligde son haftaya 44 puanla 11. sırada giren Adana ekibi, 58 puanla 4. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

        Adana Demirspor, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 55 gol gördü.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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