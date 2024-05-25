Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek

Adana Demirspor, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 55 gol gördü.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Adana'da RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

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