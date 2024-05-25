Mersin'de üzerine beton blok devrilen işçi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, üzerine beton blok devrilen işçi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, üzerine beton blok devrilen işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta inşaatın temelinden su tahliyesi yapıldığı sırada beton bir blok U.S'nin üzerine devrildi.
Şantiyedeki inşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Üzerine beton blok devrilen işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
U.S. sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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