Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Mersin'de üzerine beton blok devrilen işçi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, üzerine beton blok devrilen işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de üzerine beton blok devrilen işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, üzerine beton blok devrilen işçi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta inşaatın temelinden su tahliyesi yapıldığı sırada beton bir blok U.S'nin üzerine devrildi.

        Şantiyedeki inşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Üzerine beton blok devrilen işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        U.S. sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
        Sulama kanalına düşen genç, aranıyor
        Sulama kanalına düşen genç, aranıyor
        Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen çocuk kayboldu
        Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen çocuk kayboldu
        Bakan Yumaklı, Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi Açılışı'nda konuştu:
        Bakan Yumaklı, Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi Açılışı'nda konuştu:
        Adana'da uygulamadan kaçan sürücünün otomobille çarptığı motosikletli kurye...
        Adana'da uygulamadan kaçan sürücünün otomobille çarptığı motosikletli kurye...
        Adana Adliyesinde "Uzlaştırma ve Görüşme Odası" hizmete başladı
        Adana Adliyesinde "Uzlaştırma ve Görüşme Odası" hizmete başladı