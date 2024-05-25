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        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran sanığa dava

        Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden sanığa 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:12
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        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran sanığa dava
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        Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden sanığa 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan ve ertesi gün tutuklanan Erdem Kaya hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

        "Şüphelinin olay tarihinde AK Parti binasına av tüfeği ile korkutmak amacıyla ateş ettiği, görüntü inceleme tutanağında binaya ateş eden şahsın şüpheli olduğunun belirtildiği, şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, böylelikle tüm dosya kapsamından şüpheli hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli delilin elde edildiği anlaşılmıştır."

        İddianamede, sanığın "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olayın geçmişi

        Elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelen Erdem Kaya, parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya tüfekle ateş etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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