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        Antik kentteki tiyatro restorasyonla kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak

        ÖMER FANSA - Adana'nın Karataş ilçesinde kazı çalışması tamamlanan Magarsus Antik Kenti'ndeki tiyatronun restorasyonuna başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:51
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        Antik kentteki tiyatro restorasyonla kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak
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        ÖMER FANSA - Adana'nın Karataş ilçesinde kazı çalışması tamamlanan Magarsus Antik Kenti'ndeki tiyatronun restorasyonuna başlanacak.

        Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu sanılan antik kentteki yaklaşık 10 bin kişilik tiyatro, restorasyonun ardından kentteki kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

        Magarsus Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi koordinesinde 2 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları geçen sene tamamlandı.

        Geçen sezon Eski Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılındaki İssos Savaşı öncesinde kurban kestiği Athena Magarsia Tapınağı'nın yeri tespit edilen antik kentin tiyatro bölümünde bu yıl restorasyon çalışmalarına başlanacak.

        Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan, AA muhabirine, 2013 yılında başlayan tiyatro kazısının Kovid-19 süreci ve başka gerekçelerle 2018-2021 yıllarında 4 sezon istendiği gibi gitmediğini anlattı.

        Olumsuzluklara rağmen bölgedeki kazıların 6 sezon sürdüğünü ve geçen yıl tamamlandığını belirten Erhan, bu süreçte de tiyatronun restorasyon projesinin hazırlandığını söyledi.

        Erhan, son yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kısımların da restorasyon projesine eklendiğini anlatarak, "Öncelikle hızlı şekilde çizimdeki eksikler tamamlandıktan sonra taş restorasyonuna da geçeceğiz. Bizim için hızlı olması daha iyi. Çünkü çok büyük bir antik kent. Anıtsal bir yapıyla başladık. Özellikle Helenistik dönemi kazılarında en büyük konu eğer açığa çıkartıyorsanız oksijenle temasla bozulmalar olabiliyor. Acilen o yüzden taş restorasyonu/konservasyonu gerekiyor." diye konuştu.

        - "Bakanlığımızın uygun göreceği kültürel etkinlikler burada düzenlenebilecek"

        Mevcut tiyatronun gerek taşının dayanıksızlığı gerekse temel bloklarına kadar taşların alınmış olması nedeniyle büyük tahribat olduğunu belirten Erhan, özellikle son 20 yılda restorasyon alanında edinilmiş deneyimle ve teknik personelle tiyatronun restorasyonunun gerçekleştirileceğini dile getirdi.

        Tiyatronun restorasyonun ardından kente büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Erhan, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın uygun göreceği kültürel etkinlikler burada düzenlenebilecek. Özellik Portakal Çiçeği Karnavalı veya diğer festivaller kapsamında konserler yapıldığını düşündüğümüz zaman tiyatro, bu etkinliklere ayrı bir ivme kazandıracak, bölgenin gelişmesine katkı sunacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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