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        Adana'da yol verme kavgasında darbedilen iki kardeş yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol verme meselesinden çıkan kavgada iki kardeş darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:56 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:56
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        Adana'da yol verme kavgasında darbedilen iki kardeş yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol verme meselesinden çıkan kavgada iki kardeş darbedilerek yaralandı.

        Yeşilevler Caddesi'nde minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü Osman Kozan (52) arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine minibüs şoförü, otomobile arkadan çarptı.

        Bir süre sonra kavgaya minibüs şoförünün arkadaşları da dahil oldu.

        Kavgada darbedilerek yaralanan otomobil sürücüsü Osman ve kardeşi Ömer Kozan, Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Osman Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine küfredildiğini belirterek, "O esnada üstümüze yürüdüler. Üzerimize yürüyünce kavga çıktı. Kafama şişeyle vurdular. Şişeyle vurunca ben bayıldım. Şikayetçi olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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