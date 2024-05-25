Adana'da yol verme kavgasında darbedilen iki kardeş yaralandı

Osman Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine küfredildiğini belirterek, "O esnada üstümüze yürüdüler. Üzerimize yürüyünce kavga çıktı. Kafama şişeyle vurdular. Şişeyle vurunca ben bayıldım. Şikayetçi olacağız." diye konuştu.

Bir süre sonra kavgaya minibüs şoförünün arkadaşları da dahil oldu.

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