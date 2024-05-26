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        Adana'da AOSB 3. Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesince (AOSB) düzenlenen AOSB 3. Sanayi Gençlik Koşusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:06
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        Adana'da AOSB 3. Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı
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        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesince (AOSB) düzenlenen AOSB 3. Sanayi Gençlik Koşusu gerçekleştirildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde başlayan koşuya 723 kişi katıldı.

        Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

        Erkeklerde Azat Demirtaş birinci, Barış Demirtaş ikinci, Mesut Akpınar üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Songül Berikol birinci, Pelin Çelik ikinci, Nuray Köstekçi de üçüncü sırada konuşu tamamladı.

        Organizasyon kapsamında 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

        Dereceye giren katılımcılara ödüllerini, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile başkan vekili Ömer Kaya verdi.

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