Adana'da park halindeyken yokuştan geriye hareket eden tır 3 araca çarptı

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, park halinde bulunan 01 ASY 242 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle yokuştan geri gitmeye başladı.

Adana'da park halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 250 metre geri gidip park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

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