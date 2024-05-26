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        Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı açıldı

        Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:40
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        Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı açıldı
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        Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı törenle açıldı.

        Sinan Oğan, merkez Seyhan ilçesi Adalet Caddesi'ndeki açılış töreninde, partinin son bir yılda 50'den fazla ilde örgütlenmeye başladığını söyledi.

        Türkiye'de Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakar ittifakı sağlamayı hedeflediklerini belirten Oğan, "Şovdan, tartışmalardan uzak, toplumu birleştiren, Türk milletinin hassasiyet noktalarını doğru tespit eden ve çözüm noktaları üreten bir anlayışıyla siyasete genç nesil getireceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Kutfedi Kılınç ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

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