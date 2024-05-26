Türkiye İttifakı Partisi Adana İl Başkanlığı açıldı

Konuşmanın ardından Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Kutfedi Kılınç ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Türkiye'de Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakar ittifakı sağlamayı hedeflediklerini belirten Oğan, "Şovdan, tartışmalardan uzak, toplumu birleştiren, Türk milletinin hassasiyet noktalarını doğru tespit eden ve çözüm noktaları üreten bir anlayışıyla siyasete genç nesil getireceğiz." diye konuştu.

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