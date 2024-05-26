Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın
Yukatel Adana Demirspor: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz, Abdulsamet Burak, Atal, Tayfun Aydoğan, Maestro, Michut, Ozan Demirbağ, Mendoza
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Hamza Güreler, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson, Piatek
Goller: Dk. 6 ve Dk. 13 Piatek, Dk. 40 Berkay Özcan, Dk. 44 Davidson (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
ADANA
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